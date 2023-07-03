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3 июля – единый день перечисления детских пособий Социального фонда

3 июля – единый день перечисления детских пособий Социального фонда

Ряд детских выплат Социального фонда приходит родителям на счет в банке в один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий.

3 июля родителям на счета в кредитных организациях поступят:

  • Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям
  • Выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет
  • Пособие на ребенка военнослужащего по призыву
  • Пособие на детей от 8 до 17 лет (ранее назначенное).

Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Если в качестве способа доставки выплаты выбрана Почта России, то ежемесячные пособия доставляются с 3 по 22 число месяца в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты.

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
03/07/2023
Общество
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