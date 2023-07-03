3 июля – единый день перечисления детских пособий Социального фонда
Ряд детских выплат Социального фонда приходит родителям на счет в банке в один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий.
3 июля родителям на счета в кредитных организациях поступят:
- Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям
- Выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет
- Пособие на ребенка военнослужащего по призыву
- Пособие на детей от 8 до 17 лет (ранее назначенное).
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если в качестве способа доставки выплаты выбрана Почта России, то ежемесячные пособия доставляются с 3 по 22 число месяца в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.
При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты.
Фото из открытых источников
03/07/2023