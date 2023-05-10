32-летний кузбассовец приговорён к полутора годам лишения свободы за грабёж, совершённый в одном из магазинов

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, органами предварительного расследования Д. ранее обвинялся в совершении разбойного нападения на один из продуктовых магазинов Мариинска, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия. Однако в результате рассмотрения судом уголовного дела обвинение в совершении разбоя не подтвердилось. Осуждённый признан виновным в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества. В декабре 2022 года сообщалось об избрании меры пресечения в отношении 32-летнего жителя Мариинска, который 7 ноября 2022 года в позднее время суток похитил из кассы одного из магазинов Мариинска около 20 тысяч рублей. Однако в результате рассмотрения уголовного дела в суде выяснились подробности, в соответствии с которыми суд переквалифицировал действия Д. на менее тяжкий состав преступления: с разбоя на грабёж. Сумма похищенных денежных средств также оказалась на порядок меньше. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый, освободившийся из мест лишения свободы в конце июля прошлого года, где отбывал длительный срок наказания (7 лет 6 месяцев) по приговору Анжеро-Судженского городского суда за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшего по неосторожности его смерть, 7 ноября 2022 года поругался со своей девушкой. Для того, чтобы заставить её переживать в связи с его задержанием сотрудниками полиции, решил пойти в магазин, чтобы напугать продавца. Взял он с собой и кухонный нож, который, по его словам, применять не собирался. Войдя в магазин, он сразу зашёл за прилавок, где навстречу ему вышла продавец. Нож он держал в руке, но лезвие ножа было спрятано в рукаве. Руку с ножом он поднял вверх для того, чтобы продавец не поранилась, так как она схватила его за руки и держала. На вопрос «Где деньги?» продавец ответила, что в кассе. Через некоторое время продавец, воспользовавшись моментом, выбежала через заднюю дверь магазина. В это время у подсудимого возник умысел на хищение денежных средств. Он забрал из кассы около 15 тысяч рублей, вышел из магазина, выбросил нож и убежал на соседнюю улицу. Оттуда он вызвал такси, но по пути автомобиль такси был остановлен сотрудниками полиции. Как позже пояснял водитель такси, пассажир стал странно себя вести, настаивая на игнорировании требования остановки автомобиля. Таксист всё же остановился и вышел из салона автомобиля. При осмотре такси в заднем кармане водительского сиденья сотрудниками ГИБДД было обнаружено около 15 тысяч рублей, которые не принадлежали владельцу автомобиля. После выяснения всех обстоятельств пассажир такси был задержан по подозрению в совершении преступления.



(видео совершения преступления из материалов уголовного дела) В судебном заседании подсудимый фактически признал себя виновным, но не согласился с квалификацией его действий в части совершения разбоя. Государственный обвинитель также заявил о переквалификации действий подсудимого на часть первую статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж). Согласился с этим и суд, поскольку именно совершение грабежа было подтверждено показаниями как потерпевшей, так и подсудимого. Отсутствие демонстрации и применения ножа было подтверждено также видеозаписью с камеры видеонаблюдения. Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих и наличие рецидива в качестве отягчающего обстоятельства, суд назначил Д. наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осуждённый обязан выплатить продавцу магазина 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Обвиняемый и его адвокат, не согласившись с приговором, обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но Кемеровский областной суд 3 мая 2023 года оставил приговор Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения. Фото из открытых источников