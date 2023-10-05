35 кузбассовцев, пострадавших на производстве, получили новые автомобили

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило пострадавших на производстве 35 автомобилями «Lada Granta», адаптированными под ручное управление.

По медицинским показаниям, в соответствии с программой реабилитации, пострадавшие на производстве имеют право на получение автомобиля раз в 7 лет. Среди получателей в 2023 году – жители Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Кемерова и других населенных пунктов области.

Людмила Васильевна Веркошанская приехала из поселка Каменный Ключ Прокопьевского района. Тяжелую травму обеих ног она получила во время работы на железной дороге. Автомобиль – хорошее подспорье, отметила она. Водит и сама, там, где движение не слишком оживленное. Сначала сложно было совладать с ручным управлением, сейчас уже привыкла. Раньше по линии социального страхования ей выделяли и «Оку», которая при миниатюрных внешних размерах внутри оказалась довольно просторной, а еще она очень маневренная, опять же из-за своей компактности, рассказала женщина.

Доволен автомобилем и Алексей Николаевич Бутаков из Новокузнецка. Ноги он лишился на производстве еще в молодости. С тех пор увидел и прочувствовал, что называется, на себе, всю эволюцию автотехники для инвалидов. Считает, что сегодняшние машины очень удобные. Ему скоро 78 лет, он очень любит водить сам. Как и еще один пострадавший на производстве – Иван Колдышев, который тоже получил автомобиль и планирует поездки в Казахстан, на Алтай и на Байкал.

«Получение автомобилей – радостное событие, это видно по лицам самих граждан и их родственников. Социальный фонд России выполняет свои обязательства перед пострадавшими на производстве и обеспечивает их всеми необходимыми техническими средствами реабилитации, в том числе и автомобилями, – рассказал Михаил Окунев, заместитель управляющего ОСФР по Кемеровской области. – Автомобили в хорошей комплектации, экономичные, приспособлены для езды по нашим дорогам. Большая часть пострадавших ведет активный образ жизни, ездит на рыбалку, на дачу, и автомобиль будет способствовать их дальнейшей социальной реабилитации».

Всего в 2023 году региональным Отделением СФР на обеспечение автомобилями пострадавших на производстве было направлено более 36 миллионов рублей.

Фото: ОСФР