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35-летнему рецидивисту из Кузбасса назначено 3 года колонии особого режима за хранение 270 грамм дикорастущей конопли

За незаконное хранение без цели сбыта дикорастущей конопли в крупном размере, которую житель Мариинска собрал недалеко от заброшенных коровников, ему придётся отбыть 3 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Из материалов уголовного дела следует, что 35-летний мариинец, который ранее неоднократно отбывал пятилетние сроки лишения свободы в исправительных колониях строгого режима за разбой, через два года после очередного освобождения собрал у заброшенных коровников одного из посёлка Мариинского муниципального округа более 270 грамм дикорастущей конопли. Вернувшись домой, он употребил часть собранного наркотического средства, а оставшуюся часть стал хранить во дворе дома.

Но через некоторое время к нему приехали сотрудники полиции, которым на вопрос о наличии у него запрещённых предметов сразу же показал место хранения собранной дикорастущей конопли. Таким образом, он добровольно выдал не только само наркотическое средство, но и приспособления, с помощью которых употреблял запрещённое вещество.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Учитывая данные о личности подсудимого, а также совокупность смягчающих и наличие рецидива в качестве отягчающего обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Мариинец взят под стражу в зале суда. Обжаловать приговор он не стал.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото из открытых источников 

Происшествия
kuzbassnews.ru
18/09/2023
Происшествия

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