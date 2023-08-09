35-летняя жительница Кузбасса через суд увеличила размер взыскиваемых алиментов с бывшего супруга

В суде подтвердились доводы женщины о недостаточности размера материальной помощи, которую нерегулярно оказывал бывший супруг на содержание двух малолетних сыновей.

Из материалов гражданского дела следует, что после расторжения брака между супругами, продолжавшегося более 10 лет, бывший муж в течение двух лет оказывал нерегулярную материальную помощь жене на содержание двух сыновей. Суммы денежных средств варьировались от трёх до двенадцати с половиной тысяч рублей, что было явно недостаточно для содержания детей. В результате весной текущего года женщина обратилась к мировому судье с требованием выдачи судебного приказа о взыскании алиментов на содержание обоих детей в размере 1/3 части всех видов доходов бывшего супруга. Судебный приказ был выдан, но отец детей не согласился с ним, и принёс возражения относительно его исполнения. После отмены судебного приказа бывшая супруга обратилась в Мариинский городской суд с требованием взыскания алиментов уже не в долевом размере от доходов отца детей, а в твёрдой денежной сумме, зависящей от величины прожиточного минимума, который установлен Правительством Кузбасса для детей.

В ходе рассмотрения дела в суде подтвердились доводы матери о недостаточности размера материальной помощи. Более того, суду была представлена справка о том, что отец детей трудоустроен с весны текущего года, но его доходы по месту работы за последние три месяца составили в апреле 3,5 тысячи рублей, в мае около 5 тысяч рублей, и в июне 10 тысяч рублей.

«Установленные судом обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у ответчика регулярного заработка, что не соответствует возможности обеспечения надлежащего содержания детей и нарушает права несовершеннолетних на получение содержания от своего родителя», – говорится в решении суда.

В связи с тем, что семейное законодательство предполагает содержание детей обоими родителями, суд пришёл к выводу, что с отца детей в пользу бывшей супруги подлежат взысканию алименты в твёрдой денежной сумме на содержание каждого из детей до их совершеннолетия по 6 тысяч 649 рублей 50 копеек (50 процентов от величины прожиточного минимума по Кузбассу на детей) – всего 13 тысяч 299 рублей.

При этом в дальнейшем присуждённая сумма будет индексироваться пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленного для детей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников