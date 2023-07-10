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36 дворов отремонтировали в Кемерове этим летом

Среди них – двор на ул. Тухачевского, 33А. Здесь специалисты отремонтировали проезжую часть, сделали пешеходные тротуары и отмостку, провели озеленение. Местные жители преображением двора очень довольны.

Ещё в 11 дворах работы продолжатся, в 6 из них ремонт близится к завершению. Среди них – дворы на ул. Спортивная, 38 и пр. Октябрьский, 73. Помимо ремонта проезжей части и обустройства тротуаров и отмостки, подрядчики расширили в этих дворах парковочную зону.

Все работы выполняются по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Согласно ей, собственники оплачивают 5% от стоимости ремонта, остальное – федеральный, областной и городской бюджеты.

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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10/07/2023
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