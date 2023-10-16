37-летняя автолюбительница из Кузбасса в состоянии опьянения решила развернуть автомобиль на автостоянке

Покатавшись по ночному Мариинску с подругами, 37-летняя автоледи около двух часов ночи остановила автомобиль у местного торгового центра, где они стали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время, решив развернуть автомобиль на стоянке, была остановлена проезжавшими мимо сотрудниками ГИБДД.

18 мая текущего года 37-летняя жительница Мариинска около 22 часов, находясь за рулём автомобиля «HYUNDAI CRETA», встретилась со своими знакомыми. Покатавшись до поздней ночи по городу, около двух часов остановились у торгового центра, решив употребить спиртные напитки. Ехать на автомобиле они больше не собирались, решив позже разъехаться по домам на такси. Но перед этим, уже выпив достаточное количество спиртного, автоледи решила развернуть автомобиль на стоянке. И в момент этого манёвра она была замечена сотрудниками ГИБДД, проезжавшими рядом.

В момент проверки документов сотрудник ГИБДД заметил у женщины признаки опьянения, и пригласил пройти её в патрульный автомобиль. Позже женщина поясняла, что ехать на автомобиле никуда не собиралась, а хотела лишь переставить автомобиль на другое место парковки. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, в связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении, а транспортное средство помещено на «штрафстоянку».

А через некоторое время выяснилось, что она управляла автомобилем в состоянии опьянения, уже будучи подвергнутой наказанию за аналогичное правонарушение. В связи с этим органами предварительного расследования было возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании женщина полностью признала себя виновной в совершённом преступлении.

Суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год и 8 месяцев.

При этом автомобиль в собственность государства конфискован не был, так как в ходе судебного разбирательства выяснилось, что он принадлежал бывшему супругу женщины.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников