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39-летний житель Кузбасса, ранее осуждённый за мошенничество, угнал мопед у своего отца

39-летний житель Кузбасса уже попадал в поле зрения правоохранителей, когда совместно со своей сожительницей в течение трёх месяцев похищал пенсию умершей женщины. Но через полтора года после условного осуждения к лишению свободы за прошлое преступление со двора дома своего отца он решил угнать мопед, чтобы покататься на нём по селу…

Из материалов уголовного дела следует, что в августе 2023 года 39-летний житель Мариинского округа после употребления спиртного решил сходить к своему отцу, с которым не общался более семи лет. Отца дома не оказалось, и он, заглянув через забор, увидел стоящий во дворе под навесом мотоблок. Решив прокатиться на мотоблоке, он выкатил его за ворота и поехал по улицам села. Накатавшись на мотоблоке, оставил его неподалёку от дома отца. Вернувшись во двор, у гаража он увидел мопед «RACER CM70», на котором также решил покататься по селу. Однако на одной из улиц не справился с управлением, слетев с дороги в канаву. После аварии мопед не завёлся, поэтому угонщик стал в руках вести его по селу. Что происходило в дальнейшем, он не помнит из-за сильного алкогольного опьянения.

В этот же вечер домой вернулся отец подсудимого, и обнаружил открытые ворота, а также пропажу мотоблока с мопедом. А немного погодя к дому подъехал незнакомый мальчик на его мотоблоке, в телеге которого в сильном алкогольном опьянении находился подсудимый. Мальчик рассказал, где стоит мопед. Было очевидно, что мопед угнал потомок потерпевшего, находящийся в телеге мотоблока, с которым отец не общался более семи лет из-за образа жизни сына. По факту угона владелец мопеда обратился в отдел полиции, позже самостоятельно отремонтировав мопед. А сын лишь принёс извинения за случившееся.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в совершённом преступлении.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, личность виновного, а также оценил его поведение в период испытательного срока по предыдущему приговору, в течение которого тот не допустил злостных нарушений.

В результате угонщику мопеда было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

При этом суд сохранил подсудимому условное осуждение по предыдущему приговору, предоставив ему ещё один шанс на исправление.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото из открытых источников

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