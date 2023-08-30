45-летний житель Кузбасса собирал дикорастущую коноплю недалеко от детского сада

За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере жителю Мариинска придётся не только отбывать наказание в виде 200 часов обязательных работ, но и пройти диспансерное наблюдение у врача психиатра-нарколога.

Из материалов уголовного дела следует, что 45-летний мариинец, на протяжении десяти лет употребляющий наркотическое средство марихуану, зимой текущего года в очередной раз решил употребить наркотик. Недалеко от одного из детских садов города он собрал дикорастущую коноплю, которую принёс к себе в гараж. Употребив часть собранного наркотического средства, оставшуюся часть оставил там же в гараже.

А на следующий день к нему приехали сотрудники полиции, которым на вопрос о наличии в его надворных постройках запрещённых предметов сразу же сознался, что в гараже хранит дикорастущую коноплю. Добровольно выдать наркотическое средство он решил, так как понимал, что при обследовании надворных построек оно всё равно будет найдено правоохранителями. Таким образом, он добровольно выдал не только само наркотическое средство, но и приспособления, с помощью которых употреблял запрещённое вещество. Всего им было выдано более 11 грамм марихуаны.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Учитывая данные о личности подсудимого, а также совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

При этом суд возложил на подсудимого обязанность пройти диспансерное наблюдение у врача психиатра-нарколога, а также возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, в сумме около 17 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников