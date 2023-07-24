49954 жителя Кузбасса получают от регионального ОСФР выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Уход осуществляется за 60,7 тысячи граждан, которые нуждаются в нем по состоянию здоровья.

Ежемесячную компенсационную выплату неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы или престарелыми гражданами, которые по заключению врача нуждаются в постоянном уходе либо достигли 80 лет, в регионе получают 37 375 человек. В общей сложности в этом году региональное Отделение СФР перечислило им 390,2 миллиона рублей.

Право на выплату имеют трудоспособные граждане старше 14 лет, которые не работают, не являются получателями пенсии и пособия по безработице. Размер выплаты составляет 1560 рублей с учетом районного коэффициента. Денежные средства выплачиваются гражданину с инвалидностью или пожилому человеку, нуждающемуся в постоянном уходе, вместе с пенсией. Чтобы оформить выплату, нужно подать два заявления: от гражданина, который будет предоставлять уход, и человека, за которым будут ухаживать.

На ежемесячную выплату по уходу в размере 13000 рублей с учетом районного коэффициента имеют право родители (усыновители, опекуны, попечители) ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы. Такую выплату в Кузбассе получают 10656 граждан.

Периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет, засчитываются в страховой стаж ухаживающего лица. Это позволяет ему формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. Так, за полный год ухода добавляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Оформить выплаты можно через Госуслуги или лично, в клиентской службе ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу по месту жительства.

Фото: ОСФР