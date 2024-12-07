5 декабря в Новокузнецке стартовал ежегодный Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа

Новогодний марафон — ежегодная акция, в которой участвуют сотрудники алюминиевой компании. Это традиция в конце календарного года становится логичным финалом серии добровольческих событий программы развития корпоративного волонтерства «Помогать просто». Волонтеры объединяются в команды и помогают социальным учреждениям в городах ответственности РУСАЛа подготовиться к празднованию Нового года.

В нашем городе творить новогодние чудеса в этом году будут семь команд волонтеров Новокузнецкого алюминиевого завода.

Марафон пройдет в несколько этапов. В течение декабря волонтеры с подопечными подшефных социальных учреждений украсят помещения, своими руками изготовят подарки и костюмы, придумают сценарии новогодних праздников. Также командам будут предложены бонусные задания, в процессе выполнения которых участники смогут организовать доброе событие в городе или помочь нуждающимся по запросу социальных служб. Выполнение заданий будут оценивать независимые эксперты. Каждая команда за участие в марафоне получит памятные презенты и волонтерские баллы, которые будут зачислены в личный кабинет волонтера на корпоративном портале.

«Новогодний марафон — это масштабная акция в объединенной волонтерской программе «Помогать просто», которая собирает сообщество невероятных людей — наших сотрудников, готовых подарить свое время и силы тем, кто сейчас в этом остро нуждается. Проект ежегодно становится для нас заключительной главой в волонтерских инициативах текущего года и поводом для праздничных встреч и совместных практичных занятий с подопечными социальных учреждений, где волонтеры проводили события в течение года. Такие проекты — одна из самых верных форм диалога сотрудников компании с подопечными социальных учреждений, выбор в пользу системных событий, а не разовых предновогодних акций», — рассказала исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Елена Тарасова.

За всю историю проекта с 2011 года его участниками стали более 23 тысяч волонтеров, которые своими силами провели 6500 благотворительных мероприятий.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа