53-летний житель Кузбасса выслушал приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего

После того, как потерпевший был избит двумя мужчинами, участники конфликта вызывали ему скорую медицинскую помощь, однако пострадавший от госпитализации наотрез отказался.

27 февраля 2026 года в одном из домов на улице Новосёлов в городе Мариинске произошёл конфликт между тремя мужчинами на фоне злоупотребления спиртным. По пояснениям находившихся в доме лиц, конфликт возник из-за ссоры одного из мужчин с его сожительницей. «Заступаясь» за женщину, мужчины стали избивать пострадавшего руками, ногами и частью сломанного стула. После избиения пострадавшего включили свет и увидели, что тот был в крови. Решили вызвать скорую медицинскую помощь. На вызов прибыли также сотрудники полиции. Однако пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убеждал, что травмы он получил в результате падения, и больше ничего не пояснял. От медицинских работников он «отмахивался», говорил, что хорошо себя чувствует и жалоб у него нет. Тем не менее, медицинская помощь пострадавшему была оказана, но от госпитализации он наотрез отказался, подписав соответствующие документы. Сотрудники полиции, опросив присутствующих, также уехали.

В последующие дни участники «застолья» продолжали употреблять спиртное. Однако на второй день состояние потерпевшего ухудшилось, и в ночь с 1 на 2 марта он умер. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к серьёзным повреждениям головного мозга.

Органами предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде 53-летний подсудимый признал вину в совершённом преступлении. Была подтверждена его вина и совокупностью иных исследованных судом доказательств.

Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в умышленном причинении опасного для жизни человека тяжкого вреда здоровью, совершённым группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия, и повлёкшим по неосторожности смерть потерпевшего.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении второго соучастника преступления уголовное дело ещё на стадии предварительного расследования было выделено в отдельное производство.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд