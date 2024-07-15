59-летний житель Кузбасса лишился автомобиля менее чем через год после его покупки

К конфискации автомобиля, 160-часовым обязательным работам и лишению права управления транспортными средствами на срок полтора года мужчину привели больной зуб и злоупотребление спиртными напитками.

Из материалов уголовного дела следует, что в начале марта 2024 года житель Мариинска, ранее лишённый в Курске права управления транспортными средствами на срок 1 год и 8 месяцев и с тех пор не оплативший назначенный ему штраф в размере 30 тысяч рублей, в течение дня пил водку. А к ночи у него разболелся зуб, в связи с чем он решил доехать в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле до аптеки за обезболивающим, надеясь не встретить на пути сотрудников полиции.

Но, возвращаясь домой из аптеки, он был остановлен сотрудниками ДПС регионального управления ГИБДД. Состояние водителя автомобиля было заметно и без освидетельствования. Исследование с применением анализатора паров этанола подтвердило подозрения правоохранителей.

Позже выяснилось, что мариинец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым наказанию за совершение аналогичного правонарушения, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что купленный менее года назад автомобиль мариинец на себя не оформлял, и, с его слов, планировал в скором времени продать.

В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся в совершённом преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.

Также суд постановил конфисковать автомобиль ВАЗ 21124 ЛАДА 112 в собственность государства, поскольку установлена принадлежность данного автомобиля подсудимому, использующему этот автомобиль при совершении преступления.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд