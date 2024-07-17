62-летний инвалид из Кузбасса направлен в колонию за хранение около полутора килограммов марихуаны

Около полутора килограммов наркосодержащего растения житель одной из деревень Мариинского муниципального округа собрал в своём дворе для личного употребления. Теперь с учётом предыдущей судимости за аналогичное преступление ему придётся 3 года и 3 месяца провести в колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, 62-летний инвалид 3 группы, ранее осуждённый к условному сроку лишения свободы за приобретение и хранение около четверти килограмма марихуаны, незадолго до окончания срока условного осуждения снова решил заготовить для себя наркосодержащие растения. Во дворе своего дома он собрал в полимерный мешок части дикорастущей конопли, которые стал хранить в том же дворе за баней.

На следующий день часть наркотического средства он употребил, оставив мешок с марихуаной там же. А через несколько часов к нему приехали сотрудники полиции, которым на вопрос о наличии у него запрещённых предметов ответил утвердительно, и сразу выдал мешок с марихуаной.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть вторая статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации). Следует отметить, что максимальным наказанием за совершение такого вида преступления является лишение свободы на срок 10 лет.

При назначении наказания суд учёл данные о личности подсудимого, а также отсутствие отягчающих и совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе возраст и состояние здоровья подсудимого.

В результате суд отменил наркозависимому кузбассовцу условное осуждение и назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мужчина взят под стражу в зале суда.

Оспаривать назначенное наказание он не стал: 16 июля 2024 года приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд