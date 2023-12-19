65 тысяч жителей Кузбасса получают пенсию по случаю потери кормильца

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплачивает пенсию по случаю потери кормильца 65,9 тысячи получателей, в том числе тем, кто учится очно в высших и средних специальных учебных заведениях. Данная мера поддержки положена детям и подросткам до 18 лет, а также студентам очных отделений вузов и колледжей в возрасте до 23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей.

Сегодня для получения выплаты нужно обратиться с заявлением на портал госуслуг или в клиентскую службу СФР. Чтобы ее оформить, необходимы: свидетельство о смерти кормильца, паспорт или свидетельство о рождении иждивенца, документы, подтверждающие родственные отношения, данные о трудовом стаже кормильца, в том числе сведения на его лицевом счете.

С 1 января 2024 года детям в возрасте до 18 лет страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца будут назначаться в проактивном (беззаявительном) порядке в соответствии с принципами социального казначейства. Решение о назначении выплаты будет приниматься на основании данных индивидуального лицевого счета кормильца не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации о смерти кормильца из федерального регистра сведений о населении. Также с 1 января 2024 года уже выплачиваемые страховые пенсии по потере кормильца будут проиндексированы на 7,5%.

Отметим, что если ребенок находился на иждивении человека, очно обучается в образовательном учреждении, пенсия по случаю потери кормильца выплачивается ему и при достижении 18 лет. Студентам после зачисления нужно представить соответствующие документы в Социальный фонд России. Справку, подтверждающую период обучения, достаточно подать один раз — в начале обучения. Далее информация о студенте будет поступать в СФР в рамках информационного взаимодействия с учебными заведениями.

Право на получение пенсии по случаю потери кормильца у студента сохраняется, даже если он устроится на работу или оформит академический отпуск, в том числе академический отпуск в связи с призывом на военную службу. Тем не менее, в случае перевода на заочную или вечернюю форму обучения либо отчисления из учебного заведения выплата будет прекращена.

Фото: ОСФР