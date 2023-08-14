6700 семей в Кемеровской области получили единовременную выплату при рождении ребенка в 2023 году

С начала года в Кузбассе 6700 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. На эти цели региональное Отделение СФР направило 192,5 миллиона рублей. Данную меру поддержки государство оказывает всем семьям вне зависимости от уровня дохода.

C 1 февраля 2023 года размер единовременного пособия в Кемеровской области составляет 29 781 руб. Деньги может получить один из родителей; столько же получат опекуны, попечители или приемные родители. Если в семье родилась двойня, то пособие выплачивается на каждого ребенка.

Если пособие оформляет работающий родитель, региональное Отделение СФР назначает и выплачивает его в проактивном режиме. В течение 10 рабочих дней со дня получения сведений о государственной регистрации рождения, содержащихся в едином реестре ЗАГС, ОСФР выплачивает деньги родителю.

В случае если выплату будет получать неработающая мама или отец, нужно подать заявление в клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда России или МФЦ. Заявление также принимается через портал Госуслуг. Сделать это необходимо не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Решение о назначении выплаты выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления в ОСФР необходимых сведений. Однако если необходимые сведения не поступили вовремя, срок рассмотрения заявления может быть увеличен до 20 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Фото: ОСФР