79 лет назад Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов совершил бессмертный подвиг

30 апреля 1945 года старший сержант Красной Армии Николай Иванович Масалов при штурме Берлина вынес из-под вражеского огня трехлетнюю немецкую девочку. Этот подвиг воина-сибиряка вошел в историю как образец мужества и гуманизма. Героический поступок бойца из Кузбасса послужил идейной основой при создании монумента советскому воину-освободителю в Трептов-парке города Берлина.

В этот день жители Тяжинского округа собрались на площади Победы у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы почтить память героя. Митинг завершился церемонией возложения цветов. На площади Победы прозвучала авторская песня «Николай Масалов», созданная семейным творческим дуэтом Надежды и Александра Панкратовых, в содружестве с кузбасскими авторами музыки и слов Еленой Яценко и Надеждой Сизовой.

Накануне в учреждениях Тяжинского округа прошли беседы, уроки мужества, показ кинофильмов, линейки, посвященные Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову.