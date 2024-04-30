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79 лет назад Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов совершил бессмертный подвиг

30 апреля 1945 года старший сержант Красной Армии Николай Иванович Масалов при штурме Берлина вынес из-под вражеского огня трехлетнюю немецкую девочку. Этот подвиг воина-сибиряка вошел в историю как образец мужества и гуманизма. Героический поступок бойца из Кузбасса послужил идейной основой при создании монумента советскому воину-освободителю в Трептов-парке города Берлина.
В этот день жители Тяжинского округа собрались на площади Победы у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы почтить память героя. Митинг завершился церемонией возложения цветов. На площади Победы прозвучала авторская песня «Николай Масалов», созданная семейным творческим дуэтом Надежды и Александра Панкратовых, в содружестве с кузбасскими авторами музыки и слов Еленой Яценко и Надеждой Сизовой.
Накануне в учреждениях Тяжинского округа прошли беседы, уроки мужества, показ кинофильмов, линейки, посвященные Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/04/2024
Культура
Тяжин
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