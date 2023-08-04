829 правопреемников Кузбасса получили выплаты пенсионных накоплений в 2023 году

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу за первую половину 2023 года выплатило 829 правопреемникам 44,1 миллиона рублей пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц.

Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, они могут быть у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 года рождения, чьи пенсионные накопления формировались в 2002-2004 годах.

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание: пенсионные накопления перечисляются правопреемникам только в том случае, если смерть зарегистрированного лица наступила до момента назначения ему накопительной пенсии. Выплата носит заявительный характер, и для получения средств правопреемникам нужно обратиться с заявлением в региональное Отделение СФР до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если указанный срок пропущен, то его необходимо будет восстановить в судебном порядке.

Обращаться за выплатой следует к страховщику, у которого формировались пенсионные накопления умершего лица (СФР или НПФ). Если пенсионные накопления формировались в негосударственном пенсионном фонде, то подавать заявление нужно в соответствующий НПФ.

Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений гражданина, поданном при жизни. Если такого заявления нет, то ими считаются родственники: правопреемники по закону первой очереди — дети (в том числе усыновленные), супруг(а) и родители (усыновители), а при их отсутствии — правопреемники второй очереди: братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки.

Фото: ОСФР