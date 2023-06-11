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9 июня в котловане в Анжеро-Судженске утонул 9-летний мальчик

9 июня в котловане в Анжеро-Судженске утонул 9-летний мальчик. На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов работала заместитель прокурора города Юлия Стефанская.

Прокуратурой области по данному факту организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела по  ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности),  возбужденного СУСК России по Кемеровской области - Кузбасса.

 

Фото: Прокуратура Кемеровской области

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
11/06/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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