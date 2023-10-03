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Аэропорт Новокузнецк начнет обслуживание дополнительного рейса в Екатеринбург

Авиакомпания "Red Wings" открыла продажи на рейс Новокузнецк – Екатеринбург, который будет выполняться по средам с 6 декабря.

«Екатеринбург – очень востребованное направление как для представителей бизнеса, так и для путешественников. Помимо того, что город интересен сам по себе, оттуда можно продолжить путешествие по многим направлениям. Наша стратегия в развитии маршрутной сети - акцент на аэропорты-хабы. Продолжаем работать в этом направлении. Новая частота в столицу Урала откроет нашим пассажирам больше возможностей», - отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, ранее авиакомпания выполняла полеты два раза в неделю, общее расписание авиасообщения со столицей Урала с 1 декабря будет следующее: Понедельник, среда, пятница.

Вылет из Екатеринбурга в 02:00 прибытие в Новокузнецк в 06:35.

Вылет из Новокузнецка в 07:40, прибытие в Екатеринбург в 08:35.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
03/10/2023
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Новокузнецк

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