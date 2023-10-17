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Аэропорт Новокузнецк взял высоту прошлого года по пассажиропотоку

На прошлой неделе в аэропорту Новокузнецк обслужили 420 606 пассажиров (за весь 2022 год пасспоток составил 416 200 тысяч). Это рекорд в новой истории авиагавани.

«Мы постоянно развиваемся, это касается всего: и маршрутной сети, и работы с персоналом, и цифровизации бизнес-процессов и материально-технической базы. Это дает результат. Мы преодолели планку прошлого года по пасспотоку уже сейчас, до начала горнолыжного сезона. С уверенностью можно сказать что цель в полмиллиона в этом году будет достигнута. Начинаем отсчет до юбилейного пассажира», - отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Пассажиропоток такого уровня был в аэропорту Новокузнецк до 90-х годов прошлого столетия. После довольно продолжительного спада, за последние два года вновь пошел в рост. Расширяется маршрутная сеть, увеличивается количество частот на существующие направления, растет уровень сервиса.  

Напомним, осенью 2021 года ООО "Аэрокузбасс" вошел в периметр компании En+ Group.

 Фото: Аэрокузбасс

Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/10/2023
Новокузнецк
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