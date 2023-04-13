Аэровокзальный комплекс в Новокузнецке планируется сдать в октябре этого года

В Новокузнецке продолжается строительство нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта им. Бориса Волынова. Его площадь составит 19,5 тыс. кв. метров – в три раза больше действующего. Пропускная способность будет увеличена с 270 до 630 пассажиров в час.

При строительстве нового аэровокзального комплекса используются инновационные технологии и материалы, обеспечивающие шумоизоляцию и энергоэффективность здания. Оснащение будет включать в себя 3 телетрапа, 6 эскалаторов, 13 стоек регистрации, а также необходимое оборудование для досмотра. На привокзальной площади обустроят краткосрочную и долгосрочную парковки общей вместимостью более 370 машиномест.

Уже полностью готов каркас 5-этажного здания, завершены монтаж и усиление металлоконструкций кровли. Продолжается монтаж алюминиевых конструкций фасада, после их готовности строители приступят к остеклению. Внутренняя отделка помещений начнется в начале мая.

Готовы все наружные коммуникации: тепло- и водоснабжение, сети пожаротушения, водоотведения. Автономным и независимым от перебоев в электропитании новый аэровокзальный комплекс сделает дизельная электростанция.

Практически все оборудование для нового аэровокзала уже привезено и находится на складе. Телескопические трапы, изготовленные специально для новокузнецкого аэропорта, уже прошли испытания у производителя и до конца апреля прибудут в Кузбасс.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса