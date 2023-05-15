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Аграрии Тяжинского округа приступили к весенне-полевым работам

В связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания-2023 началась позднее, чем в прошлом году. В первых числах мая большинство хозяйств, вначале выборочно, а затем и полным ходом начали закрытие влаги и внесение удобрений. Сортосмена и сортообновление будет проведено на площади более 2 тысяч гектаров.
К севу зерновых и зернобобовых культур приступили ООО ОПХ «Новопокровское», ИП К(Ф)Х Пирогов А.И. и ИП К(Ф)Х Рапана Т.Е. Уже в самое ближайшее время к посевной кампании подключатся и другие хозяйства.
Сельскохозяйственной техники, навесного и прицепного оборудования достаточно для проведения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки. В этом году на поля округа выйдут 20 посевных комплексов (на 90 % посевных площадей), по традиционной технологии будет засеяно 10 % пашни – для чего аграрии задействуют 18 сеялок СЗП-36, СЗ-2,1. Также в посевной кампании будут участвовать 42 трактора «Кировец» и 70 тракторов Т-150.
Состояние озимых культур в Тяжинском округе удовлетворительное. Хозяйствами уже засеяно 350 гектаров пшеницы и 315 гектаров гороха.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/05/2023
Экономика
Тяжин
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