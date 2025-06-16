Алкоголь - вред здоровью

С 10 июня по 15 июня 2025 года была объявлена Неделя отказа от алкоголя.

В рамках профилактической недели врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Ш. П. Курбатова провели лекуии для всех посетителей центра здоровья.

Пациентам еще раз напомнили о вреде алкоголя, особенно опасности алкоголя в летнее время, когда чаще всего случаются сосудистые катастрофы.

"Развитие алкоголизма, переход привычки в болезнь многие не замечают и не успевают взять себя в руки, остановиться и предотвратить разрушение души и тела. Более того, многие даже тяжелые алкоголики себя таковыми не считают", - говорит Татьяна Ивановна Еремченко, врач -терапевт.

Алкоголизм, как болезнь, развивается постепенно. Спиваются по- разному. Кто-то может спиться за несколько месяцев даже при неконтролируемом употреблении пива, а у кого-то развитие алкоголизма до окончательной деградации длится 5-8 лет. Развившийся алкоголизм – это весьма тяжелое заболевание, которое требует помощи врачей-специалистов и весьма трудно, но поддаются лечению.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).