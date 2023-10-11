Алтайская компания-грузоперевозчик заплатит жительнице Кузбасса более 400 тысяч рублей морального вреда

Поводом для обращения в суд 65-летней жительницы Мариинска явилось произошедшее более трёх лет тому назад дорожно-транспортное происшествие, виновником которого оказался водитель грузового автомобиля «RenaultMagnum», выехавший на полосу встречного движения. Позже выяснилось, что за рулём автомобиля в момент ДТП при исполнении трудовых обязанностей находился водитель-экспедитор компании «ХРИСТОФОР и С» (город Барнаул), занимающейся грузовыми перевозками.

Ещё в июле 2020 года водитель-экспедитор компании «ХРИСТОФОР и С» (город Барнаул), управляя грузовым автомобилем «Renault Magnum», на одной из улиц Мариинска выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем «LADA XRAY», за рулём которого находилась местная жительница. В результате ДТП женщине был причинён средний вред здоровью, а также был повреждён автомобиль.

Через полтора месяца пострадавшая обратилась в свою страховую компанию, которая отказала ей в прямом возмещении убытков в связи с причинением вреда здоровью. Тогда женщина обратилась в страховую компанию виновника ДТП. И уже эта страховая выплатила ей около 30 тысяч рублей в связи с причинением вреда здоровью, около 50 тысяч рублей в качестве утраченного заработка, а также 240 тысяч рублей за вред, причинённый транспортному средству.

Однако, по мнению пострадавшей в ДТП, вред её здоровью был причинён несоизмеримо больше, чем ей возместила страховая компания. Не добившись справедливого возмещения вреда здоровью, женщина обратилась в суд к работодателю виновника ДТП, потребовав с него компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. При этом она представила доказательства длительной реабилитации, связанной с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии.

Представитель компании «ХРИСТОФОР и С» в суд не явился, а от учредителя этой компании поступили письменные возражения, в которых она пыталась доказать, что водитель не находился в трудовых отношениях с транспортной компанией, а арендовал грузовой автомобиль в своих личных целях. Поэтому учредитель компании просила суд отказать в иске пострадавшей в ДТП женщине.

Однако суд в результате рассмотрения дела в суде было с очевидностью доказано, что в момент дорожно-транспортного происшествия виновник ДТП являлся сотрудником компании «ХРИСТОФОР и С», то есть находился с транспортной компанией в трудовых отношениях.

В итоге суд удовлетворил требования пострадавшей в ДТП жительницы Мариинска, постановив взыскать в её пользу с компании-работодателя виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Также компания обязана возместить пострадавшей судебные расходы за проведение экспертиз в размере около 55 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников