Автоматический перерасчет выплат за больничный

Многие кузбассовцы, которые были на больничном в прошлом году или в начале 2024 года, получают сейчас перерасчет выплат за больничный и спрашивают: не ошибка ли это? Не нужно ли будет возвращать эти деньги? На вопросы отвечает Анна Капитонова, начальник управления социального страхования Отделения Социального фонда России по Кемеровской области.

- Анна Константиновна, расскажите, пожалуйста, что это за суммы?

- Прежде всего хочу успокоить кузбассовцев, что это не ошибка, деньги не нужно будет возвращать. Происходит автоматический перерасчет ранее назначенного страхового обеспечения. Это связано с тем, что с января 2024 года вступили в силу новые правила назначения и выплат пособий.

- В чем заключается новшество?

- По новым правилам происходит автоматический перерасчет пособия по временной нетрудоспособности в случае изменения базы для расчета выплаты. Если вы болели в 2023 году, то выплаты по больничному рассчитывались на основании среднего заработка за 2021-2022 годы, то есть за два предшествующих года. Бывает, что работодатель не внес на тот момент часть заработка в электронную базу. Когда неучтенная часть заработка в базе появляется, то средний размер зарплаты по итогам двух лет может измениться. Но он должен быть полностью учтен при расчете пособия. Отделение СФР по Кемеровской области это видит и пересчитывает выплату по больничному. Информация об уточненной сумме пособия направляется в личный кабинет гражданина на госуслугах, а деньги поступают на его банковский счет.

- А если временная нетрудоспособность наступила в этом году?

- Сейчас, по больничным 2024 года, Отделение СФР по Кемеровской области рассчитывает пособия из заработка 2022-2023 года. Если при начислении выплаты по временной нетрудоспособности заработок был учтен не полностью, то Социальный фонд сделает автоматический перерасчет пособия после корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

- Давайте перечислим, какие виды пособий пересчитаются автоматически, то есть работнику никуда не нужно обращаться специально.

- Автоматически пересчитываются:

- пособие по временной нетрудоспособности

- пособие по беременности и родам

-пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

Фото: ОСФР