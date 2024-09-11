Автоматический перерасчет выплат за больничный

Многие кузбассовцы, которые были на больничном в прошлом году или в начале 2024 года, получают сейчас перерасчет выплат за больничный и спрашивают: не ошибка ли это? Не нужно ли будет возвращать эти деньги? На вопросы отвечает Анна Капитонова, начальник управления социального страхования Отделения Социального фонда России по Кемеровской области.
- Анна Константиновна, расскажите, пожалуйста, что это за суммы?
- Прежде всего хочу успокоить кузбассовцев, что это не ошибка, деньги не нужно будет возвращать. Происходит автоматический перерасчет ранее назначенного страхового обеспечения. Это связано с тем, что с января 2024 года вступили в силу новые правила назначения и выплат пособий.
- В чем заключается новшество?
- По новым правилам происходит автоматический перерасчет пособия по временной нетрудоспособности в случае изменения базы для расчета выплаты. Если вы болели в 2023 году, то выплаты по больничному рассчитывались на основании среднего заработка за 2021-2022 годы, то есть за два предшествующих года. Бывает, что работодатель не внес на тот момент часть заработка в электронную базу. Когда неучтенная часть заработка в базе появляется, то средний размер зарплаты по итогам двух лет может измениться. Но он должен быть полностью учтен при расчете пособия. Отделение СФР по Кемеровской области это видит и пересчитывает выплату по больничному. Информация об уточненной сумме пособия направляется в личный кабинет гражданина на госуслугах, а деньги поступают на его банковский счет.
- А если временная нетрудоспособность наступила в этом году?
- Сейчас, по больничным 2024 года, Отделение СФР по Кемеровской области рассчитывает пособия из заработка 2022-2023 года. Если при начислении выплаты по временной нетрудоспособности заработок был учтен не полностью, то Социальный фонд сделает автоматический перерасчет пособия после корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
- Давайте перечислим, какие виды пособий пересчитаются автоматически, то есть работнику никуда не нужно обращаться специально.
- Автоматически пересчитываются:
- пособие по временной нетрудоспособности
- пособие по беременности и родам
-пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.
Фото: ОСФР