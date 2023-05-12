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Бдительные работники торговли помогли росгвардейцам задержать подозреваемого в краже

 В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет на проспекте Ленинградском. На месте происшествия стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 40 летнего местного жителя, который пытался вынести из магазина неоплаченный товар.

 По предварительной информации, задержанный мужчина в торговом зале сложил под верхнюю одежду 24 подарочных набора шоколадных конфет и направился к выходу мимо кассовой зоны. Бдительные работники торговли своевременно заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. По словам злоумышленника, похищенное предназначалось для последующего сбыта.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
12/05/2023
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