Беловские росгвардейцы задержали похитителя бензопилы из ломбарда

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в совершении кражи строительного инструмента из ломбарда.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к ломбарду на улице Ленина. На месте от работницы торговой точки стражи правопорядка выяснили приметы предполагаемого виновника и приступили к поискам. На улице Железнодорожной росгвардейцы обнаружили подходящего под описание мужчину, который при виде экипажа Росгвардии попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 40-летнего местного жителя. Горожанин признался в содеянном и указал на место, где спрятал похищенное.

По предварительной информации, задержанный в ломбарде воспользовался моментом, пока работница отвлеклась на других посетителей, взял бензопилу стоимостью 5 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Спустя время женщина обнаружила пропажу строительного инструмента и нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия