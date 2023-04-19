Безопасность регионального чемпионата по боксу обеспечили росгвардейцы в Кузбассе

В городе Осинники прошел V чемпионат по боксу памяти тренера Владимира Иосифовича Фоминых. Росгвардейцы обеспечили правопорядок спортивных состязаний, в которых приняли участие 86 спортсменов со всего региона 12-13 лет.

За безопасностью участников и гостей состязания во взаимодействии с органами внутренних дел следили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка не только обеспечили покой граждан, но также поддержали юных спортсменов-земляков.

Чемпионат назван в честь легендарного уроженца Кузбасса Владимира Фоминых. Именитый спортсмен был мастером спорта СССР по боксу и является примером для подражания подрастающему поколению.

Фото: Росгвардия