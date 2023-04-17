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Благодаря кузбасским росгвардейцам пропавший ребенок вернулся домой

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал несовершеннолетнюю девочку, которую потеряли родители.

 В вечернее время наряды Росгвардии, задействованные в единой системе дислокации, получили ориентировку на пропавшего подростка. Экипаж войск правопорядка в составе старшего сержанта Анатолия Лазибеева, прапорщиков Егора Мирошкина и Артема Малеева при обследовании дворовых территорий заметили девочку школьного возраста, которая в темное время суток шла без сопровождения взрослых. Ею оказалась разыскиваемая 14-летняя горожанка.

 По предварительной информации, юная новокузнечанка без предупреждения родных ушла из дома. После безуспешных попыток связаться с дочерью по телефону, мать девочки обратилась за помощью к правоохранителям.

 Росгвардейцы передали разыскиваемого подростка сотруднице ПДН для возвращения ребенка домой.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/04/2023
Происшествия
Новокузнецк

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