Благодаря кузбасским росгвардейцам пропавший ребенок вернулся домой

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал несовершеннолетнюю девочку, которую потеряли родители.

В вечернее время наряды Росгвардии, задействованные в единой системе дислокации, получили ориентировку на пропавшего подростка. Экипаж войск правопорядка в составе старшего сержанта Анатолия Лазибеева, прапорщиков Егора Мирошкина и Артема Малеева при обследовании дворовых территорий заметили девочку школьного возраста, которая в темное время суток шла без сопровождения взрослых. Ею оказалась разыскиваемая 14-летняя горожанка.

По предварительной информации, юная новокузнечанка без предупреждения родных ушла из дома. После безуспешных попыток связаться с дочерью по телефону, мать девочки обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали разыскиваемого подростка сотруднице ПДН для возвращения ребенка домой.

Фото: Росгвардия