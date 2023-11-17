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Благодаря неравнодушному горожанину росгвардейцы задержали уличного грабителя

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими задержал злоумышленника, ограбившего молодого человека на улице.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал об уличном грабеже к многоквартирному дому на улице Волкова. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемого похитителя, на которого указал очевидец. Задержанным оказался 26-летний местный житель с признаками опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник попросил у 17-летнего прохожего сотовый телефон. Заполучив гаджет, злоумышленник попытался убежать, но его стал преследовать очевидец. Неравнодушному прохожему удалось догнать похитителя и удерживать до прибытия стражей порядка.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
17/11/2023
Общество
Происшествия
Березовский
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