Благодаря работе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора заблокировано порядка 500 веб-ресурсов по реализации ветпрепаратов

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на постоянной основе проводят мониторинг сайтов, содержащих предложения по реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами, реализация которых ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Сложившаяся практика показала, что, как правило, речь идёт о сайтах бесплатных объявлений, где размещается информация о продаже продукции, имеющей массовый потребительских спрос.

Так, с января по декабрь 2025 года проведен анализ нескольких тысяч веб-ресурсов, содержащих предложения о дистанционной продаже лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

1 895 ссылок на адреса интернет-сайтов с признаками нарушений были оперативно направлены в Роскомнадзор для внесения сведений в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В результате получено 492 положительных решения о блокировке.

Так, в Новосибирской области заблокировано 302, в Кемеровской области – Кузбассе – 168, в Томской области – 22.

В большинстве случаев к продаже предлагались ветеринарные препараты без специального разрешения (лицензии). Кроме того, специалисты Россельхознадзора фиксировали предложения о реализации ветпрепаратов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации (с маркировкой на иностранном языке).

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что при выявлении нарушений наряду с принудительной блокировкой информация также удаляется владельцами добровольно.

Справочно:
Полномочия по инициированию блокировки интернет-страниц, содержащих неправомерную информацию о реализации лекарственных ветеринарных средств, были возложены на Россельхознадзор 1 сентября 2022 года. Так, к запрещенной информации относятся предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2012 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (незарегистрированные препараты, контрафактные, фальсифицированные, без маркировки на русском языке) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Специалисты Службы информируют всех субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, что применение препаратов, находящихся в гражданском обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья, а также снижает эффективность проведения лечебно-профилактических мероприятий.

22/01/2026
