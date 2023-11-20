Благодаря установленной кнопке росгвардейцы защитили пассажиров трамвая от буйного горожанина

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на объекте транспортной инфраструктуры.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал сработавшей кнопки экстренного вызова с трамвая на улицу Институтскую. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный мужчина на фоне злоупотребления алкоголем в одном из городских трамваев начал нарушать общественный порядок. Мужчина кричал и выражался нецензурной бранью, после чего облил одного из пассажиров алкогольной продукцией. Вагоновожатый нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл на место и пресек противоправные действия.

Стоит напомнить, что в рамках проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защите пассажиров от противоправных действий Росгвардия установила тревожные кнопки на 28 трамваях Прокопьевска. Это первый сибирский город, где реализована программа на данном виде транспорта. Одним нажатием на кнопку в случае экстренной ситуации вагоновожатый направляет сигнал на пульт централизованного наблюдения, после чего на место происшествия незамедлительно прибывает ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Фото: Росгвардия