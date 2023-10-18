Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены нарушенные во время проведения капитального ремонта дома права граждан

Прокуратура Центрального района Новокузнецка в результате мониторинга средств массовой информации выявила публикацию о затоплении квартир граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме № 55 по пр. Октябрьский.

По данному факту прокуратурой района организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой установлено, что в мае 2023 года в доме по указанному адресу подрядная организация осуществляла работы по капитальному ремонту крыши. В период работ шли дожди. В результате выпавших осадков ряд квартир дома на верхних этажах затопило. Причиной произошедшего стало нарушение подрядчиком установленных действующим законодательством строительных правил и норм при монтаже кровли.

По результатам проверки прокурором района руководителю подрядной организации внесено представление.

В результате принятых прокуратурой мер реагирования подрядчиком нарушения устранены, крыша дома перекрыта, 20 собственникам, чьи квартиры были затоплены, возмещен ущерб.

Дальнейшее выполнение организацией работ по капитальному ремонту находится на контроле прокуратуры района.

Фото из открытых источников