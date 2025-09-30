Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Более 1000 выпускников-медиков этого года трудоустроились в медицинские учреждения региона

В этом году 120 молодых специалистов Кемеровского государственного медицинского университета, 6 ординаторов и 918 выпускников Кузбасского медицинского колледжа трудоустроились в больницах и клиниках региона.

Решение кадрового вопроса в системе здравоохранения региона — одна из важных составляющих нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«1044 выпускника КемГМУ и медколледжа трудоустроились в наши больницы и поликлиники. Еще 89 молодых специалистов выйдут на работу после прохождения аккредитации. Дефицит сохраняется, но динамика положительная. По сравнению с прошлым годом укомплектованность врачами выросла с 76% до 82%, средним медперсоналом — с 85% до 89%, младшим — с 75% до 80%. Растем во многом за счет целевиков. Ребята стабильно возвращаются работать в свои города и поселки. Есть и сдерживающий фактор — часть выпускников, получив дипломы, не идут работать и не продолжают обучение. Чтобы исправить ситуацию расширяем программы целевого набора. Например, в медколледже в 2024 году 100% бюджетных мест были целевыми», — отметил губернатор Илья Середюк.

В Кузбассе действует ряд мер, направленных на привлечение и удержание молодых специалистов. Медработникам дефицитных специальностей выплачивают до 3 млн рублей. По программе «Земский доктор (фельдшер)» предусмотрены выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от уровня образования (высшее или среднее медицинское) и размера населенного пункта, где они работают.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

30/09/2025
