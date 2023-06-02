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Более 12 тысяч выписок о стаже, пенсионных коэффициентах и отчислениях на пенсию получили кузбассовцы

12 743 выписки о состоянии лицевого счета сформировано Отделением СФР по Кемеровской области - Кузбассу с начала года по запросам граждан, обратившихся в многофункциональные центры и клиентские службы Социального фонда. Каждый четвертый россиянин, который обращается за услугами СФР на портале госуслуг и на сайте СФР, выбирает услугу предоставления выписки с его лицевого счета. А в целом 81% граждан получают услуги СФР в электронной форме через сайт фонда и портал госуслуг.

Сведения о состоянии индивидуального счета представляют собой выписку из системы обязательного пенсионного страхования. Проще говоря, информацию о пенсионных правах человека. Это данные о страховом стаже и заработке, начисленных работодателем страховых взносах, индивидуальных пенсионных коэффициентах, накоплениях и результатах их инвестирования.

Благодаря получаемым из Социального фонда выпискам, россияне могут проверить отчисления работодателя, влияющие на будущую пенсию, а также предварительно рассчитать размер пенсии, отследить точность и полноту всех данных, контролировать, как формируются пенсионные накопления. Уведомление можно оформить в электронном виде на портале госуслуг или сайте Социального фонда. Также запросить данные можно в любой клиентской службе: https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871 или многофункциональном центре.

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
02/06/2023
Общество
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