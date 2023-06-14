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Более 13 тысяч медицинских работников Кузбасса получают специальные социальные выплаты

В 2023 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу произвело 52 216 специальных социальных выплат 13 348 специалистам здравоохранения. Общая сумма выплат составила 397,7 миллиона рублей.

Напомним, что новая мера поддержки установлена Правительством с января 2023 года. Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Оператором выплаты выступает Социальный фонд России. Для получения выплаты медработникам не нужно обращаться в Отделение фонда с заявлениями и справками, ее оформляют на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию ОСФР.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
14/06/2023
Общество
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