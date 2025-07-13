Более 15 тысяч гостей посетили V Международный шахтерский Сабантуй в Кузбассе

Столицей празднования стал город Прокопьевск. Почетными гостями стали представители Республики Татарстан во главе во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым, а также делегации из ДНР, ЛНР, Пермского края, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края.

Гостей поприветствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Этот межнациональный праздник символизирует дружбу народов, уважение к традициям и гордость за труд на благо своей страны. Напоминает о ценностях, которые близки каждому из нас: любовь к родной земле, преемственность поколений, единство и сплоченность. В эту удивительную атмосферу сегодня окунулись более 15 тысяч гостей и жителей Кузбасса. Прокопьевск стал столицей Сабантуя уже второй год подряд. Это не случайно — именно здесь живет одна из самых представительных татаро-башкирских общин региона», — сказал Илья Середюк.

В этом году праздник посвящен 80-летию Победы и Году защитников Отечества. Площадкой проведения был выбран Зенковский парк, на территории которого в 1941 – 1944 годах находился один из семи прокопьевских эвакогоспиталей.

Гости возложили цветы к мемориалу в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, почтив память свыше 17 тысяч прокопчан, защищавших Родину на полях сражений, треть из них пали смертью храбрых, 19 участникам войны присвоено высокое звание Героя Советского Союза, семь стали полными кавалерами ордена Славы.

Вместе с губернатором они осмотрели национальные подворья народов Кузбасса, знакомящих с культурой, бытом и традициями. Посетили «Город мастеров», на которых представлены изделия декоративно-прикладного творчества 186 мастеров Кузбасса.

Состоялся парад представителей угольной промышленности, трудовых семейных династий из муниципалитетов Кузбасса, и студентов вузов региона. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, плодотворную общественную деятельность областными наградами Кузбасса и Республики Татарстан отмечены шахтеры, активисты общественных организаций, национальных татарских коллективов.

С большой концертной программой выступили лучшие коллективы и исполнители Кузбасса и Татарстана. Впервые в рамках V Международного шахтерского Сабантуя состоялся «Фестиваль тюбетейки и калфака», а также «Фестиваль косоворотки».

По традиции был выбран «Лучший батыр Кузбасса», им стал Михаил Гузей из Новокузнецкого муниципального округа. Он одержал победу в состязании по борьбе «Корэш» и получил трофей — живого барана. Также зрители увидели выступление зрелищного конного шоу «Конкур».

Главным кулинарным блюдом праздника стал шахтерский кулеш: команда шеф-поваров Кузбасса приготовила 150 литров этого уникального блюда сибирской кухни.

В течение дня гости праздника могли посетить мастер-классы по традиционным и национальным видам декоративного творчества и площадки по национальным видам состязаний и играм.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса