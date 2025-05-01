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Более 2 800 ветеранов Кузбасса получили выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне от Отделения СФР по Кемеровской области

В соответствии с указом Президента в апреле 2025 года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу произвело единовременные выплаты 2870 жителям региона.

Юбилейную выплату в размере 80 тысяч рублей получили вместе с пенсией 1234 человека. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя», бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.

Также вместе с пенсией в апреле выплату в размере 55 тысяч рублей от Отделения СФР по Кузбассу получили труженики тыла. Всего получателей такой выплаты в нашем регионе – 1636 человек.

Самому старшему получателю юбилейной выплаты к 80-летию Победы в этом году исполнилось 105 лет.

В числе 2870 ветеранов, получивших юбилейные выплаты к 80-летию Победы, – 55 кузбасских участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые непосредственно участвовали в военных действиях 1941-1945 годов. Им по указу Президента с 2019 года Отделение СФР по Кузбассу ежегодно осуществляет выплату к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

В этом году средний размер пенсии участника Великой Отечественной войны, проживающего в Кузбассе, – 66 112,95 руб. Вместе с ежемесячной денежной выплатой и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением общая сумма всех регулярных пенсионных выплат составляет 73 358,95 руб.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
01/05/2025
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