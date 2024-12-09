Более 20 000 раз выезжали по сигналу «тревога» сотрудники Росгвардии в Кузбассе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Кемеровской области обеспечивают имущественную безопасность более 37 000 объектов различных форм собственности, а также квартир и мест хранения личного имущества граждан. В регионе оборудовано 256 транспортных средств кнопками тревожной сигнализации.

С начала 2024 года росгвардейцы совершили 20 228 выездов по сигналу «тревога» с охраняемых объектов. Благодаря оперативным действиям, было пресечено 2 295 правонарушений, связанных с охраняемым имуществом, при этом краж с охраняемых объектов не допущено. Также сотрудники Росгвардии более 15 000 раз выезжали на помощь гражданам, обратившимся в дежурную часть территориальных органов полиции.

За одиннадцать месяцев 2024 года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области задержали свыше 10 900 граждан по подозрению в совершении различных правонарушений. В отношении задержанных было возбуждено 273 уголовных дела и составлено более 5 800 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, в ходе патрулирования населенных пунктов региона росгвардейцы задержали 304 граждан, находящихся в розыске.

Стоит отметить, что важную роль в предотвращении преступлений и оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе. Подробная информация о наборе на службу доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия