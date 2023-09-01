Более 20 тысяч кузбасских педагогов получают досрочные пенсии

Педагогические работники в России имеют право на досрочную страховую пенсию. Она назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа). Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплачивает досрочные пенсии 21 098 педагогам.

Основные условия для досрочного назначения страховой пенсии учителям — не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов.

Если педагог выработал необходимые 25 лет специального стажа в 2023 году и последующие годы, то право на страховую пенсию он будет иметь не ранее, чем через 60 месяцев (5 лет) со дня выработки специального стажа.

Отметим, что в специальный стаж включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которое работодатель проводил в отношении педагогических работников. Необходимо, чтобы в это время за работником сохранялось рабочее место (должность) и средняя зарплата, а работодатель отчислял взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фото: ОСФР