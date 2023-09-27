Более 25 тысяч жителей Кемеровской области получили уведомления о будущей пенсии от Социального фонда России в 2023 году

С начала года региональное Отделение Социального фонда России направило 25 270 кузбассовцам проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступают в личный кабинет на портале Госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40.

Из уведомления можно узнать свой страховой стаж, количество заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размер пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.

С помощью проактивного информирования граждане могут проверить представленные в Отделение фонда сведения и заранее оценить свои пенсионные права. Если какие-либо данные отсутствуют, необходимо написать заявление на корректировку и предоставить в клиентскую службу ОСФР подтверждающие документы (трудовую книжку или справку с места работы).

Проактивное информирование о размере сформированной пенсии производится раз в три года. Запросить данные по лицевому счету можно и самостоятельно на портале Госуслуг или лично в любой клиентской службе СФР и МФЦ.

Фото: ОСФР