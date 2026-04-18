Более 2,5 тысячи кузбассовцев досрочно вышли на пенсию с начала года

Раньше общеустановленного возраста на пенсию могут выйти отдельные категории работающих граждан при соблюдении нескольких условий. С января 2026 года этой возможностью воспользовались уже 2 591 житель Кемеровской области. Большинство из них – 1 843 человека – работники предприятий с вредными и тяжелыми условиями труда.

Условия, дающие право на досрочный выход на пенсию, зависят от категории получателей. Но обязательным для всех является требуемый законодательством специальный стаж и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). С 2025 года – минимум 30 ИПК.

Досрочное назначение страховой пенсии предусмотрено для следующих категорий:

– Работники вредных и опасных производств: например, шахтеры, металлурги, работники химической промышленности.

– Педагогические, медицинские и некоторые творческие работники: при наличии специального стажа от 25 до 30 лет.

– Жители северных территорий: при стаже 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных районах.

– Многодетные матери: 3 детей – выход в 57 лет, 4 детей – в 56 лет, 5 и более детей – в 50 лет.

– Один из родителей или опекунов инвалида с детства.

– Граждане с длительным стажем работы: 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.

– Уволенные в связи с ликвидацией предприятия или сокращением – если до пенсионного возраста осталось менее двух лет и при наличии необходимого стажа, количества пенсионных коэффициентов и постановке на учет в службе занятости.

С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться на сайте Социального фонда России в разделе «Гражданам».

«Кузбасс, как промышленный регион, традиционно имеет значительное число граждан, которые приобретают право на пенсию досрочно. В первую очередь это работники вредных и опасных производств: шахтеры, металлурги, химики. Для них пенсионный возраст снижен на 5–10 лет в зависимости от конкретной профессии и стажа», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Проверить свой стаж и количество накопленных коэффициентов, а также подать заявление о назначении пенсии можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области (их адреса есть на региональной странице сайта СФР).

Дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

