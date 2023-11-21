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Более 30 тысяч объектов находятся под защитой Росгвардии в Кузбассе

В восемнадцати населенных пунктах Кемеровской области прошли мероприятия по профилактике имущественных преступлений. В течение недели личный состав вневедомственной охраны Росгвардии проводил с гражданами информационно-разъяснительную работу.

В ходе профилактической акции стражи правопорядка раздавали специальные памятки с советами по личной и имущественной безопасности. Бойцы напомнили жителям многоквартирных домов не забывать перед выходом закрывать окна и двери, не приглашать в квартиру незнакомых и малознакомых людей, а также не впускать их в подъезд.

По результатам встреч более 50 объектов различных форм собственности были приняты под защиты Росгвардии. Кроме того, в нескольких городах были установлены кнопки тревожной сигнализации на автостоянках и транспорте.

На сегодняшний день самым надежным способом обезопасить себя и свое имущество является установка охранной сигнализации. На территории Кемеровской области под защитой войск правопорядка находится более 9 000 социально-значимых объектов и свыше 26 000 квартир. С момента создания Росгвардии в регионе не было допущено ни одно факта хищения имущества с этих объектов. 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
21/11/2023
Общество
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