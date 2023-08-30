Более 33 тысяч кузбасских семей оплатили обучение детей с помощью материнского капитала

Можно ли направить материнский капитал на погашение сразу двух жилищных кредитов? Разрешается ли использовать государственные средства на оплату общежития ребенка в вузе? Что нужно для назначения выплаты из маткапитала на ребенка для трех лет? Об этом и не только рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук 25 августа во время прямого эфира в Центре управления регионом.

Она напомнила, что государственная программа маткапитала действует с 2007 года. За это время почти 250 тысяч семей в Кузбассе получили сертификаты на материнский капитал. Большинство из них (191 тысяча семей) направили его средства на приобретение или строительство жилья. Тем не менее, свыше 33 тысяч семей решили оплатить с помощью сертификата образование детей. Средства маткапитала также можно направить на формирование накопительной части пенсии матери и социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, подчеркнула эксперт.

Людмила Бабичук отметила, что семьи могут распорядиться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий без посещения клиентских служб ОСФР. «Для удобства граждан Отделение фонда заключило соглашения об информационном обмене с банками. Взаимодействие налажено со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и другими кредитными организациями. В банке, вместе с оформлением кредита на покупку или строительство жилья, подается заявление о распоряжении средствами маткапитала на уплату основного долга по кредиту или на первоначальный взнос. То есть вместо двух обращений — в банк и Социальный фонд — семье достаточно обратиться только в банк», — пояснила она.

Кроме того, Людмила Бабичук подробно рассказала о правилах назначения выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет, размер которой в 2023 году составляет 13 299 рублей — один прожиточный минимум на детей. «Заявление на ежемесячную выплату могут подать семьи, которые постоянно проживают в России. При этом среднедушевой доход семьи не должен быть больше двукратной величины регионального прожиточного минимума на душу населения. Если в семье несколько детей до 3 лет, можно оформить выплату на каждого ребенка. В большинстве случаев для оформления выплаты нужно только заявление. Удобнее всего подать его через портал Госуслуг, но можно и в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ», — сообщила она.

За получением многих видов социальной поддержки можно обратиться дистанционно через личный кабинет на портале Госуслуг. Также можно подать заявление в МФЦ или прийти в одну из 36 клиентских служб ОСФР по Кузбассу, напомнила Людмила Бабичук.

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