Более 48 тысяч жителей Кемеровской области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Неработающие кузбассовцы, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе, ежемесячно получают компенсационные выплаты. Они назначаются людям, которые ухаживают за гражданами I группы, детьми с инвалидностью, пенсионерами, достигшими 80 лет, и престарелыми нетрудоспособными гражданами, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Всего Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет компенсацию на 59,4 тысячи человек, за которыми в настоящее время осуществляется уход. Размер выплаты зависит от того, кто ее получает (1560 или 13000 рублей с учетом районного коэффициента). Ежемесячная выплата по уходу в размере 13000 рублей предназначается родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы. Остальные категории ухаживающих граждан имеют право на выплату в размере 1560 рублей. На сегодняшний день выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами получают более 48 тысяч кузбассовцев.

Выплаты по уходу можно оформить в клиентских службах Социального фонда, МФЦ и через портал Госуслуг. В ряде случаев для этого нужно заключение врача, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода, заявление ухаживающего и письменное согласие пенсионера на оформление ухода. Остальные сведения Социальный фонд проверяет самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Например, сведения о том, что ухаживающий не работает и не получает доходы в виде пенсии, пособия по безработице или аналогичной компенсации по уходу со стороны силового ведомства.

Периоды ухода за нетрудоспособными гражданами засчитываются в стаж и увеличивают пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.

Фото: ОСФР