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Более 48 тысяч жителей Кузбасса используют кодовое слово для получения консультаций по телефону контакт-центра регионального Отделения СФР

Получить персональную консультацию по телефону можно, назвав номер СНИЛС и паспортные данные. А с помощью еще одного идентификатора – кодового слова – можно запросить по телефону сведения о размере пенсии или социальных выплат, о состоянии индивидуального лицевого счета или об остатке материнского капитала. Такой возможностью уже воспользовались 48677 кузбассовцев, установивших кодовое слово.

Любой желающий может получить консультацию по общим вопросам у операторов контакт-центра СФР по телефону. Но сведения, касающиеся персональных данных, специалисты Социального фонда России предоставляют только после идентификации личности заявителя. Чтобы получить такую информацию, необязательно каждый раз посещать клиентскую службу фонда, можно установить кодовое слово.

Обзавестись кодовым слово можно, лично обратившись в клиентскую службу, в МФЦ или через личный кабинет на сайте СФР. В своем профиле в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выберите опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и укажите кодовое слово.

Персональные консультации по кодовому слову доступны жителям Кемеровской области по телефону горячей линии регионального Отделения СФР 8-800-200-10-02.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
07/07/2023
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