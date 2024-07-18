Более 50 кузбасских семей с начала 2024 года получили сертификат на материнский капитал при рождении двойни

В 2024 году более 50 семей, в которых родились двойни, получили от Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу сертификаты на материнский капитал в повышенном размере – 833 024 рубля. Сертификаты были оформлены проактивно, то есть без подачи заявления в региональное Отделение СФР.

«Сертификат формируется на основе данных реестра ЗАГС, в электронном виде он направляется в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Там же семья может и распорядиться средствами маткапитала, подав заявление. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет, на образование детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную часть пенсии», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Сначала сертификат выдавался только на второго ребенка, а с 2020 года маткапитал стали выплачивать и на первенца.

В случае рождения двойни размер материнского капитала зависит от количества детей в семье и года их рождения. Если двойняшки – первые дети в семье и родились после начала 2020 года, размер материнского капитала составляет 833 024 рублей, то есть 630 380 рублей на первого ребенка и 202 643 рублей – на второго.

Если же двойня появилась на свет с 2007 по 2019 годы, то материнский капитал составляет 630 380 рублей и назначается только на второго ребенка.

Если в семье уже есть ребенок и он родился до 2020 года, когда маткапитал на него еще не оформлялся, то с появлением двойни семья получит 833 024 рубля. А если первый ребенок родился после 2020 года и право на получение сертификата уже было использовано, то семье выплатят 202 643 рубля.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать онлайн на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в МФЦ.

Всего с начала действия программы в Кемеровской области было выдано 258 тысяч сертификатов.

Получить консультацию по вопросам распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу 8-800-200-10-02 и в клиентских службах (с их адресами и графиком работы можно ознакомиться на региональной странице сайта СФР https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871).

Фото: ОСФР