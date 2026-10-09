Более 500 тонн продовольственной ржи отгружено из Кузбасса в Омскую область под контролем Россельхознадзора

С 29 сентября по 1 октября 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии ржи, выращенной на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Марьяновский район Омской области.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Западно-Сибирский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки сельхозтоваропроизводителю были оформлены 8 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 555,7 т.