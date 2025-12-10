Более 55 тонн казахстанских овощей проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

8 декабря 2025 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Казахстана 55,7 т подкарантинной продукции. Ассортимент овощей составили лук репчатый свежий (22 т), огурцы тепличные свежие (17,7 т) и томаты свежие (16 т).

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию